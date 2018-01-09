Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

NKV Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu ile Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde,...

09 Ocak 2018 Salı 12:58
NKV Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu ile Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde, Beypazarı M.Y. O müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ve NKV Anadolu Lisesi Müdürü Hakkın Özdemir tarafından imzalanan protokol, lise öğrencilerinin, üniversite bünyesinde laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerden yararlanmalarını kapsıyor.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, imza töreninde yaptığı konuşmada, liselerin bir üst öğrenim kurumu olan üniversitelerin, liseli gençlere kapılarını açmaları ve onlara üniversitelerin imkanlarını sunmalarının, gençlerin eğitim hayatına olan katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

NKV Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Özdemir de "Her iki okul arasında yapılan işbirliği, okul öğrencilerinin daha bilimsel eğitimlerle donanmasına vesile olacaktır. Bu protokol, her iki okula hayırlı oldun." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim