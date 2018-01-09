NKV Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu ile Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde, Beypazarı M.Y. O müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ve NKV Anadolu Lisesi Müdürü Hakkın Özdemir tarafından imzalanan protokol, lise öğrencilerinin, üniversite bünyesinde laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerden yararlanmalarını kapsıyor.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, imza töreninde yaptığı konuşmada, liselerin bir üst öğrenim kurumu olan üniversitelerin, liseli gençlere kapılarını açmaları ve onlara üniversitelerin imkanlarını sunmalarının, gençlerin eğitim hayatına olan katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

NKV Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Özdemir de "Her iki okul arasında yapılan işbirliği, okul öğrencilerinin daha bilimsel eğitimlerle donanmasına vesile olacaktır. Bu protokol, her iki okula hayırlı oldun." diye konuştu.