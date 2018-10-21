Nizamı Alem'den Doğu Türkistan'a destek

KAYSERİ (AA) - Nizamı Alem Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamalarını protesto etti.

Öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vakıf üyeleri ile bazı vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik baskılarını kınadı.

Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan vakıf üyesi yüzlerce kişi, "Mazlumun sesine kulak ver", "Hak, hukuk, adalet, Doğu Türkistan'a hürriyet", "Doğu Türkistan kan ağlıyor" sloganlarını atıp tekbir getirdi.

Nizamı Alem Sözcüsü Mehmet Kalabalık, Çin'in Müslümanlara yaptığı zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Kalabalık, şunları kaydetti:

"İnsan hakları palavralarının iş Müslüman Türk'e geldiğinde anlamını yitirdiği günleri yaşıyoruz. Son dönemde Müslüman Uygur Türklerine karşı baskısını arttıran Çin, Doğu Türkistan'da büyük bir insanlık vahşeti sergilemektedir. Müslüman Uygur Türklerinin her türlü dini milli kültür ve annelerini zorbalıkla yok etmektedir. Eğitim kampları adı altında gerçekleştirilen asimilasyon kamplarında Müslüman Uygur halkı insanlık dışı eziyet ve zulümlere maruz bırakılmaktadır."

Grup daha sonra dağıldı.



