Nişantaşı Üniversitesi'nden Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri ve tüm profesyonelleri, "1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi"nde ağırlayacak.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu organizasyonu ile gerçekleşecek olan "1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi", 26-28 Nisan'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te yapılacak.

Dans, spor ve rekreasyon alanından araştırmacı ve akademisyenlerin bildirilerini sunacağı kongreye, yurt içinden ve yurt dışından birçok uzman katılacak ve yüzlerce bildiri yayımlanacak. Kongre boyunca paneller, dans gösteri ve sergilerin yanında atölye çalışmaları ve İstanbul şehir gezileri de organize edilecek.

Kongrede, "beden eğitimi ve spor öğretimi", "bilişim teknolojileri ve spor", "çocuk, kadın, yaşlılar ve spor", "dans, egzersiz ve spor fizyolojisi", "engellilerde beden eğitimi ve spor", "hareket bilimleri ve antrenman", "motor gelişim ve ögrenme", "olimpizm, rekreasyon, spor bilimlerinde mühendislik", "sporda psikososyal alanlar, "spor sağlık bilimleri", "spor tarihi ve felsefesi", "spor yönetimi", "toplumsal cinsiyet ve spor" başlıkları ele alınacak. Kongre hakkında detaylı bilgi "ispescongress.com" adresinden edinilebiliyor.