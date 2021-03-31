Nişanlısına evlilik teklifi etmek için polis ekiplerinden yardım istedi
Nevşehir’de bir sağlık çalışanı nişanlısına polis ekip aracından inerek evlilik teklifi yapmak istediğini iletmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü gencin hayalini gerçekleştirdi.
Nevşehir’de bir sağlık çalışanı nişanlısına polis ekip aracından inerek evlilik teklifi yapmak istediğini iletmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü gencin hayalini gerçekleştirdi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yunus Yeşilyurt daha sonra nişanlısının beklediği durağa ekip aracı ile götürüldü. Burada kadın polis memuru tarafından genç kıza nişanlısının gözaltına alındığını ve kendisinin de ifade vermesi gerektiğini iletti. Durağa yanaşan polis aracından polisler eşliğinde indirilen Yeşilyurt’u o şekilde gören genç kız ne yapacağını şaşırdı. Bir süre sonra otomobilden açılan şarkı eşliğinde nişanlısının önüne diz çöken Yunus Yeşilyurt cebinden çıkartmış olduğu yüzükle evlilik teklifini yaptı. Genç kız ise nişanlısının bu teklifi karşısında oldukça şaşırdığı ise kameralara yansıdı.