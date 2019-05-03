Nisanda 93 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıktaki basın toplantısında yaptığı nisan ayı değerlendirmesinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde nisan ayında 3'ü büyük ve 51'i orta çaplı olmak üzere 9 bin 716 kırsal operasyon, şehirlerde de bin 867 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler hakkında da bilgi veren Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığının terör aranan listesinde mavi kategoride aranan bir, turuncu kategoride bir, gri kategoride 6, kategorisi olmayıp sözde üst yönetici konumunda 2 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerin 25'inin ölü, 34'ünün sağ ele geçirildiğini, 24'ünün de teslim olduğunu dile getirerek, terör örgütlerine yardım veya yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 bin 867 şüpheliden 678'i tutuklandığını ifade etti.

Operasyonlarda 179 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 56'sı ağır ve uzun namlulu 121 silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Çataklı, "16 Aralık 2018 tarihinde başlayan kış operasyonlarımız, 15 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Bu dönemde toplam 5 bin 439 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 207 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 41'i ölü, 60'ı sağ, 106'sı da teslim şeklinde oldu. 169'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 433 silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi. 560 sığınak ve barınak ile ele geçirilen yiyecek maddesi imha edildi." diye konuştu.

Bundan sonra planlandığı gibi ilkbahar ve yaz operasyonlarının başladığını aktaran Çataklı, bu kapsamda 10 bin 755 operasyon yapılacağı bilgisini paylaştı.

Bin 539 kişiye uyuşturucudan tutuklama

Gençleri zehirlemesinin yanı sıra terör örgütlerine kaynak temin edilen uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildiren Çataklı şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik nisan ayı içinde toplam 9 bin 438 operasyon icra ettik. Bu operasyonlarda, 13 bin 921 kişi gözaltına alındı, bunlardan da bin 539'u tutuklandı. 947 kilo eroin, 10 ton 37 kilo esrar başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Özellikle esrarı vurgulamak isterim. Çünkü bu miktar geçen yılın aynı ayına göre 6 katlık bir artışa karşılık gelmektedir, bir önceki aya göre de 3 kattan fazla bir artışı göstermektedir. Nisan ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik bin 417 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 289 kişi gözaltına alındı, bunlardan 56'sı tutuklandı. Bu operasyonlarda 497 bin 617 paket kaçak sigara, 245 bin 277 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi."

Asayişle ilgili çalışmalara değinen Çataklı, nisanda mal varlığına karşı işlenen suçlarda ülke genelinde ortalama yüzde 8'lik azalma olduğunu söyledi.

Çataklı, oto hırsızlığının yüzde 36, otodan hırsızlığın yüzde 18, kapkaçın yüzde 13, iş yerinden hırsızlığın yüzde 10 azaldığını bildirdi. Evden hırsızlık olaylarında Ankara'da yüzde 48, İzmir'de yüzde 22, İstanbul'da yüzde 19 düşüş görüldüğüne dikkati çeken Çataklı, ülke genelindeki evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 13 azalma kaydedildiğini bildirdi.

Geçen ay ülke genelinde 3 kez güven ve huzur uygulaması yapıldığını belirten Çataklı, "Bu uygulamalarda, 1 milyon 272 bin 596 kişi kontrol edildi, aranan 4 bin 89 kişi yakalandı, 46 kayıp kişi bulundu, bin 800 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 328 bin 82 araç kontrol edildi, bunlardan bin 816'sı trafikten men edildi ve denetlenen 51 bin 776 umuma açık iş yerinden 259'una işlem yapıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siber güvenlik alanında kapasite artırımına gittiğini belirten Çataklı, siber suçlarla mücadelede nisan ayında 2 bin 860 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, bunun sonucunda tespit edilen bin 743 kişi hakkında yasal işlem uygulandığını söyledi.

Düzensiz göçle mücadele

Çataklı, düzensiz göçle mücadelenin, uyuşturucu ve terörle ilintili olduğuna işaret ederek "Düzensiz göçle mücadele kapsamında nisan ayında 2 bin 774'ü denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 779 düzensiz göçmen yakalanmış, 721 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, günümüz itibarıyla 324 bin 123'e ulaştı. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 605 bin 615 kişidir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 Mart tarihli oluru ile düzensiz göçle mücadelede yeni bir çalışma başlatıldığını anlatan Çataklı, bu alandaki mücadeleye tüm illerin katkı vermesini sağlamak amacıyla 12 bölgede koordinatör valilikler belirlendiğini bildirdi.

Koordinatör valililerin başkanlığında nisan ayında toplantılar düzenlendiğini kaydeden Çataklı, illerin ve bölgelerin düzensiz göçe ilişkin risk analiz çalışmaları yapması, ülkedeki yabancıların mobilitelerini engellemek amacıyla yol kontrol tedbirlerinin artırılması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele alanında mevcut tedbirlerin geliştirilmesi, düzensiz göçmenler hakkında iş ve işlem yapan tüm kurumlar arasında koordinasyonun arttırılması konularında kararlar alındığını ifade etti.

Trafik kazalarında bir aylık bilanço

"Nisan ayında meydana gelen 154 ölümlü trafik kazasında maalesef 179 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 711 yaralanmalı trafik kazasında 20 bin 550 kişi yaralandı." diyen Çataklı, bu yılın ilk 4 ayının geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ölümlü trafik kazasında yüzde 33, ölen kişi sayısında yüzde 40, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 13 ve yaralı kişi sayısında yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Çataklı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana 2 milyon 235 bin 675 pasaport, 4 milyon 379 bin 646 sürücü belgesi ve 39 milyon 187 bin 575 kimlik kartı düzenlendiğini açıkladı.

"Korumalarının, usul ve tekniğe uygun davranmadıkları kanaatindeyiz"

Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sırasında yanında bulunan korumalarına ilişkin soru üzerine Çataklı, "Törenin yapıldığı alanda sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın korumalarının, koruma görevinin gerektirdiği usul ve tekniğe uygun davranmadıkları kanaatindeyiz. Olayın geneli hakkında mülkiye müfettişlerimizce yürütülmekte olan bir soruşturma var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarının durumu da bu soruşturma kapsamındadır. Soruşturma bitip rapor teslim edildikten sonra da gereken neyse o yapılacaktır." yanıtını verdi.

Çataklı, olayla ilgili oldukları gerekçesiyle CHP'nin şikayetçi olduğu 28 kişinin aralarında bulunduğu 74 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 67'sinin Akkuzulu köyünden, 4'ünün Çubuk merkezden, 2'sinin bitişikteki İmam Hüseyin köyünden ve bir kişinin de Kalecik'ten şehidin okul arkadaşı olduğunu açıkladı.

"Yaklaşık 23 milyon Türk lirası ödül verdik"

İçişleri Bakanlığın terörden arananlar listesine ilişkin soru üzerine Çataklı, "O kategorilere giren 414 sözde üst düzey terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmiş durumda. Yönetmelik kapsamında da bugüne kadar yaklaşık 23 milyon Türk lirası ödül verdik. İşlemi devam eden dosyalar var, bu rakam artacaktır." dedi.

Çataklı, KHK'lıların HDP'li belediyelerde çalıştırıldığına ilişkin iddialar hakkında "Gerek KHK ile ihraç edilenler gerekse hiçbir resmi görevi olmadığı halde kamu görevini bazı kişilerin üstlendiğine dair bakanlığımıza bilgiler ulaşıyor. Bu kapsamda bir çalışma başlattık. Hiç kimsenin, kendisine yasaların tanımadığı bir şekilde kamu görevini üstlenmesi mümkün değil ve bu suç. Bize ulaşan ihbarlar üzerine yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bu kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak." diye konuştu.

Eş başkanlık konusuna da değinen Çataklı, Belediye Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili mevzuatta "eş başkanlık" diye bir düzenleme olmadığına işaret ederek, hiçbir hukuki karşılığı olmayan "eş başkanlık" durumunu da "yasaların tanımadığı bir şekilde kamu görevini üstlenme" kapsamında değerlendirdiklerini ve gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Çataklı, CHP'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Herkes hukuk yollarına başvurabilir. Ancak bizim değerlendirmemiz jandarmamızın olağan olarak bir şehit cenazesinde alması gereken bütün tedbirleri kendisine bildirilen katılım düzeyine uygun olarak aldığı yönündedir." şeklinde konuştu.

e-Belediye sistemi hakkındaki iddialar

Bazı belediye meclis toplantılarının sosyal medyadan canlı yayımlanmaya başlamasından sonra İçişleri Bakanlığından e-Belediye sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik talimat yazısı gönderildiği iddialarına ilişkin Çataklı, "e-Belediye modülü aslında yeni bir konu değil, 2014 yılında başlandı. O zaman toplam 61 modülden oluşuyordu. Bunlar sadeleştirilerek son olarak 56 modüle karar kılındı. 56 modülün 43 İçişleri Bakanlığımızı, 13'ü de Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgilendiriyor. Bizi ilgilendirenlerden 17'si hizmete girmiş durumda. Kalan 26'sını da yıl sonuna kadar hizmete almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sistemin faydalarını anlatan Çataklı, yeni başlamamış bu çalışmanın üzerine spekülasyon yapılamayacağını ve çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Bolu Belediye Başkanının Suriyelilere ilişkin açıklaması

Çataklı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'nun nüfusunun yaklaşık 310 bin olduğunu bildiren Çataklı, ilde geçici koruma altında 2 bin 300 civarında Suriyeli'nin yaşadığını ve sadece bir iş yerinin Suriye uyruklu Türk vatandaşı tarafından işletildiğini söyledi.

Çataklı, soruşturma sonucunda Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere ne kadar yardım yaptığını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

4-10 Mayıs tarihlerinde Trafik Güvenliği ve Eğitimi Haftasının kutlanacağını hatırlatan Çataklı, bu kapsamda yurt genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Çataklı, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğunun artacağına işaret ederek, vatandaşlardan hız sınırlarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını, seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve yorgunluk hisseden sürücülerin mutlaka dinlenmelerini istedi.