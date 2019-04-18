SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde nisan ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda, Kaymakam Vekili Çağlar Partal başkanlığında düzenlenen toplantıda muhtarlar ile görüş alış verişinde bulunuldu.

38 muhtarın yeni seçildiğini belirten Kaymakam Partal, "Muhtarlarımızda çalışma azmi ve heyecanını görüyorum. Çünkü her gün köylerin ihtiyaçlarını dilekçelerle bize getiriyorlar. Köylerinizin sorunlarını iletmeniz bizlere de şevk veriyor." dedi.

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Sururi Koçali, Yüksel Çifci ve Kaya Çetin Pehlivanoğlu da katıldı.