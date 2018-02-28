SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliğine Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, "Nine torun el ele gidiyorlar mektebe" sloganıyla destek veriyor.

Okul müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nine torun el ele gidiyorlar mektebe" sloganıyla okuma yazma seferberliğine destek olmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilerin ilk olarak okuma yazma bilmeyen dedelerini, ninelerini ve komşularını kendilerine bildirdiklerini aktaran Baker, "Bunun karşılığında her öğrencimiz bir çikolata ödül kazanıyor. Daha sonra öğrencimizle birlikte okuma yazma bilmeyen kişileri ziyaret edip onları okuma yazma kursuna kaydettirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlayan öğrencimiz bizden mp3 çalar ödül kazanıyor." diye konuştu.

Baker, yaşlılar torunlarını kıramadıklarını da dile getirerek, "Onların hatırına da olsa kursa katılmayı kabul ediyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin gayretleriyle 24 okuma yazma bilmeyen vatandaşımızı tespit ettik ve çoğunu kursa katılmaya ikna ettik. Kurslara katılan dede ve ninelerimizi torunlarıyla ziyaret ederek destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kübra İlayda Erdal ise, şunları söyledi:

"Babaannemi kursa katılması için ikna ettim hatta babaannemin yanında arkadaşı olsun diye komşumuzu da ikna ettim. Şimdi ikisi beraber kursa gidiyorlar. Ben de bazen yanlarına gidiyorum. Evde babaannemin ödevlerine yardım ediyorum. Önceden babaannem ben okula giderken 'Allah zihin açıklığı versin' diyordu. Şimdi bende ona diyorum."