Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

"Nine torun el ele gidiyorlar mektebe"

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliğine Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, "Nine torun el ele gidiyorlar mektebe" sloganıyla destek...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:48
banner230

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliğine Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, "Nine torun el ele gidiyorlar mektebe" sloganıyla destek veriyor.

Okul müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nine torun el ele gidiyorlar mektebe" sloganıyla okuma yazma seferberliğine destek olmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilerin ilk olarak okuma yazma bilmeyen dedelerini, ninelerini ve komşularını kendilerine bildirdiklerini aktaran Baker, "Bunun karşılığında her öğrencimiz bir çikolata ödül kazanıyor. Daha sonra öğrencimizle birlikte okuma yazma bilmeyen kişileri ziyaret edip onları okuma yazma kursuna kaydettirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlayan öğrencimiz bizden mp3 çalar ödül kazanıyor." diye konuştu.

Baker, yaşlılar torunlarını kıramadıklarını da dile getirerek, "Onların hatırına da olsa kursa katılmayı kabul ediyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin gayretleriyle 24 okuma yazma bilmeyen vatandaşımızı tespit ettik ve çoğunu kursa katılmaya ikna ettik. Kurslara katılan dede ve ninelerimizi torunlarıyla ziyaret ederek destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kübra İlayda Erdal ise, şunları söyledi:

"Babaannemi kursa katılması için ikna ettim hatta babaannemin yanında arkadaşı olsun diye komşumuzu da ikna ettim. Şimdi ikisi beraber kursa gidiyorlar. Ben de bazen yanlarına gidiyorum. Evde babaannemin ödevlerine yardım ediyorum. Önceden babaannem ben okula giderken 'Allah zihin açıklığı versin' diyordu. Şimdi bende ona diyorum."

Anahtar Kelimeler:
Ulaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim