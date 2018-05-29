Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gösteriler devam ediyor.

Ülkede daha fazla demokrasi ve Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını talep eden öğrenciler, başkent Managua'da Mühendislik Üniversitesini işgal etti. Hükümet destekçileri işgali sona erdirmek için bir araya gelirken, hükümet karşıtları da öğrencilere destek için toplandı.

Gösteri sırasında, üniversite yakınlarındaki hükümet yanlısı radyo istasyonu Radio Ya'nın ofisleri kısmen ateşe verildi. Olay yerine polis sevk edilirken, bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

Protestolar düzenlenen Masaya kentinde de bazı savcılık ofisleri ateşe verildi.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti.

Bunun üzerine işçi ve emekliler, nisan ayında gösteriler başlatmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 76 kişi yaşamını yitirmişti.

Nisan ayındaki gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.

Nikaragua'da 1970'lerde Anastasio Somoza iktidarının devrilmesine yardım eden eski Sandinista gerillası Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunurken, muhalif aktivistler Devlet Başkanı'nı halkı baskı altında tutmakla suçlamıştı.



