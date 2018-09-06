Nikahları 100 metre yükseklikte kıyıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, yerden 100 metre yükseklikteki cam terasta nikah töreni düzenlendi.

Çankırı Belediyesince bin 200 rakımdaki Çankırı Kalesi'ne yaptırılan ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terasında farklı bir heyecan yaşandı.

Yerden 100 metre yüksekliği bulunan cam terasta nikahları kıyılan Meryem ve Mustafa Algören çifti, mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadı.

Son bir yılda yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan cam terasta, şehir manzarasına karşı birbirlerine "evet" diyen çiftin yakınları da cam üzerinde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Algören çifti, şehrin turistik bir mekanında ve cam platform üzerinde özel bir an yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Taleplerini geri çevirmeyen Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz'a da teşekkür eden çift, çok mutlu olduklarını kaydetti.