ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Başkentte, sevgilerini evlilikle taçlandırmak ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girmek isteyen çiftler, belediyelerin nikah salonlarındaki yoğunluğu artırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hayatlarını 14 Şubat'ta birleştirmek isteyen çiftler nedeniyle belediye nikah salonlarında Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Mamak Belediyesinde günlük ortalama 9 nikah kıyılırken Sevgililer Günü için bu sayı 50'ye ulaştı. Kış aylarında en fazla 10 nikaha imza atılan Çankaya Belediyesinden de 14 Şubat için 40 çift tarih aldı. Nikahlar, Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, Çayyolu Nikah Salonu ve kısa süre önce hizmete giren Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kıyılacak.

Yenimahalle'de 45, Altındağ'da 42, Keçiören'de 40, Etimesgut 20 ve Sincan'da 18 çift, 14 Şubat'ta dünyaevine girecek.

- Çankaya Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gelinlik

Öte yandan, Çankaya Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'nde evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere gelinlik hediye edilecek. Çiftler, Vedat Dalokay Nikah Salonu'na gelerek, daha önce bağışlanan gelinliklerden dilediklerini seçebilecek.

Keçiören Belediyesince Sevgililer Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen 14 çifte toplu nikah kıyma töreni de Antares Alışveriş Merkezi'nde yapılacak.