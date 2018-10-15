Nijeryalı aile oğullarının Türkiye'ye defnedilmesini istedi

KAYSERİ (AA) - İmam hatip eğitimi için geldiği Türkiye'de beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Nijeryalı öğrenci, ailesinin isteği üzerine eğitim gördüğü Kayseri'de toprağa verildi.

Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında 7 Ekim'de Türkiye'ye gelen Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke, Kayseri'deki Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine başladı.

Okuluna ve arkadaşlarına alışma heyecanı yaşayan Abdulfathi, okula yerleştikten 4 gün sonra arkadaşlarıyla oyun oynarken fenalaştı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Abdulfathi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin cenazesinin ülkesine gönderilmesi için Nijerya'da yaşayan ailesine bilgi verildi. Cenaze için Türkiye'ye gelecek maddi durumu olmayan baba Nurudeen Olamigoke, okul müdürüne mail göndererek, oğlunun Kayseri'de defnedilmesini istedi.

Mailinde, "Kutsal İslam beldesi olan Türkiye'de çocuğumuzu defnedilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan baba Olamigoke, oğlunun cenazesinin ülkesine gönderilmesi için para harcanması yerine oğlu gibi din eğitimi alan öğrencilere yardım edilmesini ve diğer oğlunun da eğitim için Türkiye'ye kabul edilmesini istedi.

Babanın isteği üzerine cenazenin Nijerya'ya gönderilmesi işlemlerinden vazgeçilerek, Kayseri'deki İldem Mezarlığı'nda mezar hazırlatıldı. Abdulfathi Olamigoke'nin cenazesi, il müftülüğünce düzenlenen törenle arkadaşları ve öğretmenlerinin gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Okul Müdürü Sıddık Kaya ve arkadaşları, Abdulfathi'nin mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıddık Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulfathi Olamigoke'nin 7 Ekimde Nijerya'dan Türkiye'ye eğitim için geldiğini, 11 Ekim'de spor salonunda arkadaşlarıyla oynarken fenalaştığını anlattı.

Hemen hastaneye kaldırılan öğrencinin 45 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemediğini belirten Kaya, "Okulumuzda 4 gün kaldı, arkadaşlarıyla öğrencilerle yaşadığı hatıraları göz önünde aldığımızda senelerdir burada yaşıyormuş gibi hatıra bıraktı. Bizim okulumuzda dünyanın 57 ülkesinden öğrenci var. Bu öğrenciler ilk önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye emanetler. Biz bu gençleri ümmetin emaneti olarak görüyoruz. Abdulfathi çok farklı hatıralar bıraktı bize." diye konuştu.

- "Kutsal İslam beldesi olan Türkiye'de çocuğumuzun defnedilmesini istiyoruz"

Öğrencilerinin ani ölümünün kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Kaya, öğrencinin babasından aldıkları elektronik postanın, kendilerini çok duygulandırdığını anlattı.

Öğrencinin vefatı sonrası Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ailesi ile irtibata geçildiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Nijerya'daki müşavirimiz ailesi ile görüştü. Ailesi bize bir e-mail göndermişti. Mailde oğlunun Türkiye'de defnedilmesini istedi. Bize gönderdiği mailde tam olarak şu ifadeler yer alıyor; 'Kutsal İslam beldesi olan Türkiye'de çocuğumuzun defnedilmesini istiyoruz. Eğer bu defin işlemini gerçekleştirirseniz bu oğlumuz için de bir onur göstergesi olur.' Biz babası ile iletişime geçip emanetlerinin emanetimiz olduğunu ifade ettik. Abdulfathi için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımızı bildirdik. Okulumuzun içerisinde cenaze namazı kılarak defin işlemlerini gerçekleştirdik. Artık o bizim bağrımızda, bize emanet. Babasının mailde yer alan bir diğer ifadesi bizi biraz daha da duygulandırdı, 'Abdulfathi'in bir küçük kardeşi daha var. Abdulkadir adı. Türkiye'de okumasına müsaade edilirse, biz Türkiye'de okumasını istiyoruz. Bu belki bizim acımızı bir nebze olsun dindirir.' Babasının bu teklifi de gerekli makamlarca değerlendirilecek."

- Cenaze masraflarının öğrencilere harcanmasını istedi

Acılı babanın bir diğer talebini de dile getiren Kaya, "Babasının bizden ayrıca 'Eğer benim çocuğumu ülkeme gönderirseniz uçak masrafları çok tutar. Biz bu ortaya çıkacak masrafın İslam davasına, gençlere harcanmasını talep ediyoruz.' tarzında bir isteği de oldu." dedi.

Okul arkadaşlarından Etiyopyalı Muhammed Emin, Abdulfathi'nin kendisini kısa sürede sevdirdiğini ve ölüm haberinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Hemşehrisi Nijeryalı Elhasan Yusuf da vefat eden arkadaşının çok iyi kalpli biri olduğunu vurguladı.

Kazak Mustafa Sungur ise Abdulfathi'yi gören herkesin onu kısa sürede bağrına bastığını ve vefatından sonra okuldaki arkadaşları olarak hatim indirdiklerini ifade etti.

Abdulfathi Olamigoke'nin sınıftaki sırası boş bırakılırken sırasına arkadaşları tarafından çiçek ve fotoğrafı konuldu.