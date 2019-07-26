Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı.
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Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı.
Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.