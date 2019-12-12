Son Dakika

Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek

Nijerya, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.

Genel 12.12.2019, 16:28
Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek
banner230

ABUJA (AA) - Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde düzenlenen "Afrika'da Südürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu"na katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, Afrika vatandaşlarının kıtada serbest dolaşımını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak için ocaktan itibaren Afrikalılar için kapıda vize uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Hükümetin geçen sene sadece bazı Afrika ülkelerine kapıda vize alma sistemi uyguladığını anımsatan Buhari, "Ocak 2020'den itibaren tüm Afrika ülkelerine Nijerya'ya giriş çıkış serbestliği uygulanacak." dedi.

Kıtada hem vatandaşların hem de ürünlerin, diğer ülkeler arasında serbestçe dolaşımını amaçlayan Birliğe üye 32 ülke, daha önce Kişilerin Serbest Dolaşımı Protokülü'ne imza atmıştı.

Birlik, 2023'e kadar tüm Afrika ülkelerinin kapıda vize uygulamasını hayata geçirmesini istiyor.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@