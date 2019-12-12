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Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek
Nijerya, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.
Genel 12.12.2019, 16:28
ABUJA (AA) - Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde düzenlenen "Afrika'da Südürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu"na katıldı.
Buhari, burada yaptığı konuşmada, Afrika vatandaşlarının kıtada serbest dolaşımını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak için ocaktan itibaren Afrikalılar için kapıda vize uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
Kıtada hem vatandaşların hem de ürünlerin, diğer ülkeler arasında serbestçe dolaşımını amaçlayan Birliğe üye 32 ülke, daha önce Kişilerin Serbest Dolaşımı Protokülü'ne imza atmıştı.
Birlik, 2023'e kadar tüm Afrika ülkelerinin kapıda vize uygulamasını hayata geçirmesini istiyor.
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