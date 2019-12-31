Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir

DAKAR (AA) - Türkiye’den Nijer'e giden 12 doktor, 13 hemşire ve 9 lojistik görevlisinden oluşan "Gönüllüler" ekibi, Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle, Maradi bölgesindeki hastaların dertlerine deva olmaya çalışıyor.

Yerel bir radyonun anonsundan Türkiye'den gelen gönüllü doktorların sağlık taraması için bölgedeki Tessaoua ve Aguie kasabalarına geldiğini duyan anne Aicha Ramatou, kızı Rukiye ile oğlu Halim'i yanına alarak yaptığı uzun yolculuktan sonra ekibin olduğu yere ulaştı.

Dikkat çeken mavi gözler

Doktorlar, kapıda kuyruklar oluşturan kalabalık içinde büyükçe mavi gözleriyle dikkatleri çeken iki çocuğu fark etti ve annelerini çağırarak hastalıklarını sordu. Anne Ramatou'dan kızın gözlerinin ağrıdığını öğrenen doktorlar, Rukiye ve Halim'i muayene odasına aldı.

İki küçük kardeşi muayene eden doktorlar, Rukiye'nin gözlerindeki "yüksek tansiyonu" teşhis ederek ilaç tedavisi önerdi.

Rukiye’nin tedavisini yapan "Gönüllüler" ekibi içindeki Filistinli göz doktoru Fathiyah Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik kızın gözlerine hemen damla tedavisi uyguladıklarını söyledi.

"Ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor"

Rukiye'nin tanı konulup tedavi uygulanmasaydı kör olacağını belirten Hamad, "Ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor. Annesine bilgi verip 6 ay yetecek kadar ilaç bıraktık. Eğer ilaç desteği sürdürülmezse Rukiye kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

Rukiye’nin annesine 6 ay yetecek kadar ilaç vererek bunları nasıl uygulayacağını kendisine güzelce anlattıklarını belirten Hamad, "Minik Rukiye'nin hastalığının seyrini izlemek için 6 ay içinde tekrar kontrol yapılmalı." diye konuştu.

Tessaoua’da "Gönüllüler Hastanesi"

"Gönüllüler" derneğinin, yapılan bağış ve desteklerle Nijer'de hastane inşaatına başladığını dile getiren Hamad, “Tessaoua’da hastane inşaatı tamamlanabilirse o zaman burada sürekli hekim bulunduracağız. Allah’ın izniyle hastaları daha yakından, hatta gerekirse yatırarak tedavi ve takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hamad, hastanenin kurulması için maddi manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Türk doktorlar binlerce kişiyi muayene ediyor

İş insanı İbrahim Ceylan öncülüğündeki yüzlerce gönüllü doktor ve hemşire, "Maksat gönüller bir olsun" sloganıyla 2005 yılından bu yana 'Gönüllüler' çatısı altında Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın yoksul birçok yerinde sahada sağlık hizmeti veriyor, binlerce kişiyi muayene ediyor ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Türkiye'den bu sefer 12 doktor 13 hemşire ve 9 lojistik görevlisi olarak toplam 34 görevli, Nijer'in Maradi bölgesindeki Tessaoua ve Aguié kasabalarında sağlık ve insani yardım amacıyla 26'ıncı kez yola çıktı.

TİKA, THY ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle 19 Aralık 2019 ve 07 Ocak 2020 arasında olacak şekilde başlayan program, çok sayıda gönüllü tarafından yapılan bağışlarla yürütülmeye çalışılıyor.

Çöl şartlarında olabilecek en iyi imkanlarla çalışma sürdüren, akademisyen ve uzman hekimlerden oluşan ekip, daha fazla hasta muayene etmek ve daha çok ameliyat yapabilmek için sınırları zorluyor.

Bölgede yeterli düzeyde hastane, doktor, ilaç ve gözlük imkanının olmaması nedeniyle 'Gönüllüler'in geldiğini duyan herkes, mesafe uzakta olsa muayene olmak için ekibin bulunduğu yere akın ediyor.

Gönüllü doktorlar adeta canlarını dişine takarak zor şartlarda yaptıkları muayene ve bağışlanan yardımlar sayesinde alınan ilaçlarla hastaların dertlerine derman olmaya çalışıyor.