Niğde'ye 4 milyon liralık hibe desteği

NİĞDE (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından açılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı proje yarışmasında, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale arasında Niğde birinci oldu.

Toplam 77 projenin katıldığı yarışmada Niğde, illerde üretilen, hibe almaya hak kazanan proje sayısı, proje derecesi ve kazanılan hibe tutarı kategorilerinin tamamında birinci olarak 6 projeden 4 milyon 47 bin 905 lira hibe almaya hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, 2017'de Valilik bünyesinde kurulan Niğde Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi (NİPRO) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen başarıyı değerlendirdi.

Planlama, koordinasyon, yenilikçilik ve proje üretme kapasitesinin kamu için hayati önem arz eden kavramlar olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde'nin ulusal ve bölgesel ölçekli kalkınma planlarına uyumlu olarak kamu kurumları tarafından üretilen proje sayısını ve kalitesini yükseltmek amacıyla göreve başladığımız ilk günden bu yana yoğun bir mesai içerisindeyiz. Niğde'nin bölgesel ve yerel ölçekli projelerini ve başarılarını gördüğümde çabalarımızın beyhude olmadığını görmek ve ilimizdeki kamu kurumlarının potansiyellerini hayata geçirmek bizleri ayrıca memnun etmektedir. Yenilikçiliği ve verimliliği esas alarak hazırlanan projelerin ilimizdeki kamu kurumlarımıza ve Niğdeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, proje üreten kurumlarımızı tebrik ediyorum."

Proje yarışmasında Niğde Valiliğince hazırlanan "Yenilenebilir Enerjide Yeni Boyut ile Kalkınan Niğde" projesi 640 bin 742 lira, İl Özel İdaresince hazırlanan "Niğde Köyleri Otomasyonla Kalkınıyor" projesi 696 bin 572 lira ve "5 Köyün İçme Suyu Pompaları Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Güneş Enerjisiyle sağlanması" projesi 691 bin 551 lira, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma" projesi 694 bin 995 lira, Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelsiz Niğde" Projesi 694 bin 323 lira ve Bor Belediyesi tarafından hazırlanan "Gelecek Güneşte" projesi 629 bin 719 lira hibe almaya hak kazandı.





