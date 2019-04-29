Niğde'den kısa kısa

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Huzur 51" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Hıdırlık mevkisinde yapığı uygulamaya 110 personel katıldı.

Uygulamada 303 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 10 iş yeri kontrol edildi, 19 araç sorgulandı.

Bir ruhsatsız tabanca ele geçirilen uygulamada, evrakları eksik iş yerlerine idari işlem yapıldı, bir araç trafikten men edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki S.K, Ö.D. ve O.E. gözaltına alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otomasyon görevlisi olarak çalışan H.T'nin kişisel verileri idarenin bilgisi dışında 3. şahıslara ileterek haksız kazanç sağladığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.T. ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen idari işlerde görevli memur A.O'yu gözaltına aldı.

Çiftlik ilçesinde S.E ve M.E. kendilerine zorla 12 bin liralık senet imzalatıldığı gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla A.K, U.Y, C.G, C.K, C.Y, Y.E.G. ve Y.T gözaltına aldı.

Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, şüphe üzerine durdukları açık kasa kamyonette faturasız ve sahte olabileceği değerlendirilen 550 paket deterjan yakaladı, E.E. hakkında işlem başlatıldı.