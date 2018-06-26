Niğde'deki uyuşturucu operasyonları

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında Irak plakalı bir cipte gözaltına alınan Irak uyruklu K. A. M. ve M. M. ile Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde yakalanan yolculardan Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cipte yakalanan iki çocuk ise Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Adana-Niğde otoyolunda durdurulan cipte 85, Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde ise 3 kilogram eroin ele geçirilmişti.