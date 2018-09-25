Niğde'deki trafik kazası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.
Bereke mevkisinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hüseyin Kiper ve Durmuş Ural, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Kiper'in kullandığı 01 P 3167 plakalı otomobil, Bereke mevkisinde, Durmuş Ural idaresindeki 01 FS 156 plakalı otomobille çarpışmış, Nazmiye Ural olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Zafer Kiper, Hüseyin Kiper, Abidin Bircan ve Durmuş Ural Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.