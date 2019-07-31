Niğde'deki silahla yaralama olayları

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz'da Saruhan Mahallesi'nde Yücel Öz'ün, 30 Temmuz'da Selçuk Mahallesi'nde Borhan Cengiz'in silahla yaralanmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.Ö, K.K. ve A.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.