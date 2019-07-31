Niğde'deki silahla yaralama olayları

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NİĞDE (AA) - Niğde'de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz'da Saruhan Mahallesi'nde Yücel Öz'ün, 30 Temmuz'da Selçuk Mahallesi'nde...
NİĞDE (AA) - Niğde'de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.