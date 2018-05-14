Niğde'deki sigara kaçakçılığı operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K, Erol K. ve Mustafa K. mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sigara kaçakçılarına yönelik 2 ay süren planlı çalışma neticesinde 18 adrese operasyon düzenlenmiş, 6 bin 811 paket gümrük kaçağı sigara ile 540 basılı makaron ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.