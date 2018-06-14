Niğde'deki sağanak ve dolu

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde etkili sağanak ve dolu nedeniyle 4 ila 6 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Çamardı ve bölgesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören bahçeleri gezerek hasar tespit çalışması yapıyor.

Çamardı İlçe Tarım Müdürü Kenan Reyhandalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaşanan dolu nedeniyle ilçede 4 ila 6 bin dekar arazinin zarar gördüğünü söyledi. Yaptıkları çalışmada selin fazla zarar vermediğini gördüklerini dile getiren Reyhandalı, "Yüzde 80-90 oranında dolu zararı var. Şu an hala hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tahmini 2 milyona yakın da bir zarar olduğu düşünülüyor." diye konuştu.

Dolu nedeniyle bahçesinde zarar oluşan Alper Köse de "Her yer perişan, fındık kadar dolu yağdı. Kirazımızı ihraç ediyorduk ama şu an iç piyasaya bile sürülemeyecek durumda. Mağdur olduk." dedi.