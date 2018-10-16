Niğde'deki iş yerine silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Niğde'de elektrik malzemesi satılan dükkana yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Şahinali Mahallesi'nde İsmail Ören'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan İ.Ü, F.Ü, O.Ü. ve M.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Şahinali Mahallesi'nde 2 gün önce İsmail Ören'e ait iş yerine 4 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan Ören, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.