Niğde'deki FETÖ/PDY davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.A. ile avukatı katıldı.

C.A'nın avukatı, sanığın 86 yaşında olması, kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimalinin olmaması, cezaevi koşulları nedeniyle tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mevcut deliller göz önüne alınarak sanığın tutukluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın yaşı, kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali bulunmadığını göz önünde bulundurarak elektronik kelepçe takılıp, adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.