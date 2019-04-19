Niğde'deki bulantı ve ishal vakaları

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Başkanlığına gönderilen içme suyu numunelerinde, viral ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirliliğine rastlanmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kentte, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişinin hastanelere ve sağlık kuruluşuna başvurmasının ardından alınan su numunelerinin Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Başkanlığına gönderilen içme suyu numunelerinde, viral ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. Niğde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında günlük olarak yapılan mikrobiyolojik analizlerde de herhangi bir sorun gözükmemektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz, su tahlilleri ve bakiye klor ölçümlerini hafta sonları da dahil olmak üzere günlük olarak yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımız musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla kullanabilirler."

Pazar gününden bu yana kentte bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişi, başta Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurmuştu. Niğde Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatmış, alınan su numuneleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, izinli personel gönüllü olarak görevlerine devam etmiş, halkın mağdur olmaması için ek acil poliklinikler açılmıştı.