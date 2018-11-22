Niğde'de zimmete para geçirme iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'de sahte belgelerle kullandırdığı kredilerden yaklaşık 750 bin lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen banka çalışanı tutuklandı.

Özel bir bankanın yetkilileri, çalışan M.Y'nin 25 kişiye sahte belgelerle kredi kullandırarak, yaklaşık 750 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan M.Y. (37), avukatıyla Niğde Adliyesine giderek teslim oldu.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Y'nin ifadesinde, "Pişmanım. Şeker hastasıyım, kalbimde stent var. 113 bin lirayı bankaya geri yatırdım. Dekontları var. Kalanını da ödemeye çalışıyorum. Avukatımla teslim oldum, çok pişmanım." dediği öğrenildi.