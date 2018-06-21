Niğde'de yollar yenileniyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, altyapı çalışmalarıyla bozulan yolların yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fen işleri müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarıyla bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışması yapıyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde asfaltsız sokak bırakmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizin eksiklerini gidermek için kapsamlı bir çalışma sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, bu doğrultuda yeni yolları hayata geçiriyor, eksikleri ve yetersiz görülen noktaları da tespit ediyor. Belirlenen ve sorun haline gelmeden müdahale ettiğimiz bu yolların asfaltını da yenileyerek sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyoruz."