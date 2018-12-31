Niğde'de yılbaşında 335 polis görev yapacak

NİĞDE (AA) - Niğde'de yılbaşı gecesi 335 polisin görev alacağı bildirildi.

Niğde Emniyet Müdür Salim Cebeloğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların yeni yıla girerken huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için yılbaşı gecesi gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Ekiplerin sabit uygulama noktalarında görev yapacağını aktaran Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesi olabilecek asayiş olaylarının engellenmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanması, trafik düzeninin temini için alışveriş noktaları, eğlence mekanları, meydanlar, şehir giriş ve çıkışları, mahallelerimizin tamamında, gar ve otobüs terminalinde 8 noktada sabit uygulama noktası, 6 ana caddelerde yaya devriye ve motorize ekipler, meydanlarda toplu kuvvet, Hıdırlık bölgesinde kontrol noktası şeklinde tedbirler planlandı. İl merkezinde ve ilçelerimizde toplam 63 ekip ve 335 personel ile yılbaşı tedbirleri alınmış olup her türlü suç ve suç şüphelileri ile mücadelemiz kararlılıkla ve kesintisiz devam edecektir."