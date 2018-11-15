Niğde'de yeraltı suyu sahaları çalıştayı

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Yeraltı Suyu Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" saha çalıştayı düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da bir düğün salonunda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, birçok bölgede tarımsal sulama ihtiyacının ağırlıklı olarak yer altı su kaynaklarından karşılandığını söyledi.

Bu durumun, yeraltı su kaynaklarının giderek azalması ve bu sudan yararlanmanın çiftçilere maddi külfet getirdiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölgenin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun yüzde 60'ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Bu yoğun kullanım sebebiyle haliyle yeraltı su seviyesi her yıl ortalama olarak 2-3 metre civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu bağlamda yeraltı suyu sahalarında su ve enerji kullanımının araştırılması ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi ve bu doğrultuda projelerin üretilmesi artık bir zorunluluktur. Bu projenin hayata geçirilmesi ve yapılacak örnek uygulama birlikte hem çiftçilerimiz üzerindeki su ve enerji maliyetlerini hafifletmek hem de YAS kaynaklarının verimli kullanımı ile bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması mümkün olacaktır."

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da Niğde Sulama Kooperatifleri Birlik Başkanlığı ve 1145 Nolu Merkez Sulama Kooperatif Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Projenin temel amacının su kullanmada ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak olduğunu belirten Bostancı, "Proje ile YAS Kooperatiflerinin su ve enerji kullanım durumlarını tespit etmek ve kooperatiflerimizi aydınlatmak adına, mevcut pompa türleri, kuyu bilgileri, geçmiş su ve enerji kullanımları gibi veriler elde edilerek mevcut durum ortaya konulmuştur." dedi.

Bostancı, projede, yıllık enerji sarfiyatı yüksek olan 1145 Nolu Merkez Kooperatifi ve bu kooperatife ait 11 kuyu içerisinden Niğde-Bor Aliyer mevkisinde bulunan 1071 Nolu kuyunun test kuyusu olarak belirlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Test Kuyusuna ait mevcut durum detaylı olarak analiz edilmiş ve gerekli sistem yenilenmesi yapılarak su ve enerji sarfiyatında yapılacak tasarruf miktarları ortaya çıkarılmıştır. Aliyer sulama kooperatifimizin eski hali ile en iyi durumda olan kuyularından birisi olan yanında bulunduğumuz bu test kuyusunda sistem yenilenmesi sonucu yakın ve uzak mesafelerde yer alan arazilerde yenileme öncesi ile aynı debi, yükseklik ve tabanca sayılarında yaptığımız ölçümlerde enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 ila yüzde 30 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür. Bazı kuyularda ulaşılabilecek iyileştirme oranı yüzde 50 mertebesinin üzerine dahi çıkmaktadır. Bu örnek ışığında bölgedeki YAS kuyularında yapılacak iyileştirmeler ile emniyetli olarak yüzde 20 tasarruf sağlanması durumda yıllık 120 milyon lira tasarrufun mümkün olabileceği görülmektedir. Cari açığımızın en önemli bileşenlerinden birisi olan enerji giderlerinde sağlanacak bu denli bir tasarruf hem ülkemiz hem bölgemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir."