Niğde'de yeni hal kompleksi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından inşa edilen modern Yaş Sebze ve Meyve Hali törenle açıldı.

Hıdırlık mevkisinde 58 dönüm arazi üzerine kurulan halde, yaklaşık 50 dükkan hizmet verecek. İhale bedeli 7 milyon 550 bin lira olan ve 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan halin çevre düzenlemesi, asfalt atımı ve diğer çalışmaları belediye tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, kompleksin Bursa'dan sonra en modern hal kompleksleri arasında yer aldığını söyledi.

Hal kompleksinin İller Bankası'ndan hiçbir destek alınmadan tamamen belediye imkanlarıyla hizmete sunulduğunu belirten Özkan, şunları kadyetti:

"Hal kompleksi 58 dönüm arazi üzerine kuruldu. Burada 50’den fazla dükkan var. Bu dükkanların banyosu tuvaleti ayrıca tır komple içine girdiğinde 70 metrekarelik soğukta donmayacak şekilde içerde istifleme yapılacak durumda. Tır geldiği zaman kapalı alanda kalması noktasında tam modern işlevli 150 metrekarelik dükkanı var. Hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılan hal kompleksimiz Akdeniz’i İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya bağlayan yol güzergahında Antalya’dan Artvin’e kadar hitap etmektedir. Önceki halimiz hem eskimişti hem de şehrin içindeydi. Kompleksimizin otoban güzergahında olması büyük önem arz ediyor. Bu açıdan da konumu gayet mükemmel."

Törende Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri yapıldı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri hali gezdi.



Kayseri yolu üzerinde hizmete sunulan Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirilen açılışa Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alim Yeşil, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

