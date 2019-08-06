Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.