Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 kişi 574 gram esrarla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.Ekipler, dedektör köpeği de kullanarak...

Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 kişi 574 gram esrarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, dedektör köpeği de kullanarak araçta yaptıkları aramada, 574 gram esrar buldu.

Araçtaki Suriye uyruklu M.A.M, H.O. ve M.M, gözaltına alındı.

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