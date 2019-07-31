Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 kişi 574 gram esrarla yakalandı.
Ekipler, dedektör köpeği de kullanarak araçta yaptıkları aramada, 574 gram esrar buldu.
Araçtaki Suriye uyruklu M.A.M, H.O. ve M.M, gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 kişi 574 gram esrarla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.Ekipler, dedektör köpeği de kullanarak...
NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 kişi 574 gram esrarla yakalandı.
Ekipler, dedektör köpeği de kullanarak araçta yaptıkları aramada, 574 gram esrar buldu.
Araçtaki Suriye uyruklu M.A.M, H.O. ve M.M, gözaltına alındı.