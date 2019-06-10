Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde düzenlediği...

Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde düzenlediği operasyonda E.Y, B.A, H.B.E. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y, H.B.E. ve B.B. tutuklandı, B.A, ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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