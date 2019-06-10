Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y, H.B.E. ve B.B. tutuklandı, B.A, ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde düzenlediği...
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y, H.B.E. ve B.B. tutuklandı, B.A, ise adli kontrol şartıyla salıverildi.