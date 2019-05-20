Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir aracı durdurdu.Ekipler, yaptıkları aramalarda, 16 gram eroin...

Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, 16 gram eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki H.T. ve A.Y. gözaltına alındı.


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