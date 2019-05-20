Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir aracı durdurdu.Ekipler, yaptıkları aramalarda, 16 gram eroin...