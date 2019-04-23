Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Esenbey Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 273 ectacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. ve M.Ç. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan ekipler, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, A.D, D.G, A.Y. ve H.İ.E'yi kent merkezinde metruk bir bina önünde araca binmek üzereyken yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 5 gram eroin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan bir aparat ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.