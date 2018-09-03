Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 10 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılardan T.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M. K ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.







