Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İlhanlı Mahallesi'nde satış yaptıkları sırada 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve 3 adreste yapılan aramada, satışa hazır fişek halinde 40 bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.Ö, Y.A. ve M.Ç, adliyeye sevk edildi.