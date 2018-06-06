Niğde'de uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu sattıkları sırada suçüstü yakalanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi

Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlhanlı Mahallesi'nde satış yaptıkları sırada 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve 3 adreste yapılan aramada, satışa hazır fişek halinde 40 bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.Ö, Y.A. ve M.Ç, adliyeye sevk edildi.

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