Niğde'de uyuşturucu operasyonları

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Aktaş beldesinde N.Ö'nün bahçesine düzenlediği operasyonda, 152 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahibi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Özbekçe Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda da 39 adet uyuşturucu extacy hap ile 20 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.O.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.