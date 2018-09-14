Niğde'de trafik uygulaması

NİĞDE (AA) - Niğde'de 5 farklı noktada yapılan uygulamada, 98 araç kontrol edildi, 68 sürücüye yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ile göndermiş olduğu talimat doğrultusunda, kentte 5 uygulama noktasında emniyet kemeri, cep telefonu ve trafik güvenliğini düşürecek şekilde şerit ihlali yapanlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 98 araç ve sürücüsü denetlenirken, 67 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, bir araç sürücüsüne ise sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan dolayı yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.