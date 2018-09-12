Niğde'de trafik levhaları yerleştiriliyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi kentin farklı cadde ve sokaklarında uyarı ve yön levhaları yerleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışlarında araç ve yaya güvenliği açısından büyük önemi bulunan trafik uyarı levhaları yerleştiriliyor.



Belediye Başkanı Rifat Özkan, halkın güvenliği ve sağlığının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Hem araç hem yaya trafiği konusunda oldukça hassas davranmaya çalışıyoruz. Bu konuda yönetmeliklerde yer alan bütün uyarı ve ikaz cihazlarını kullanarak halkımızın güvenliği için uygulamaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.