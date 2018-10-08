Niğde'de trafik kazası: 8 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 TR 038 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde 51 BK 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Zeynep Y.(7), Şevvel A. (20), Elif A. (1), Menşure A. (63), Aşure A. (31), Muhammed A. (5), Hatice Y.(31) ve Ecrin Y. (5) yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.