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Niğde'de trafik kazası: 6 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Mikail Dönmez (39) idaresindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor yolu Ahmet Kuddusi Mahallesi MODAŞ kavşağında,...

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:49
Niğde'de trafik kazası: 6 yaralı
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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Mikail Dönmez (39) idaresindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor yolu Ahmet Kuddusi Mahallesi MODAŞ kavşağında, Rabia Kestek'in (20) kullandığı 38 HP 266 plakalı otomobille çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, Necla (35), Nisanur (8), Ramazan (13) ve Muhammed Dönmez (2) ile otomobildeki Melek Çalhan (33) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bor IlçesiNiğdeTrafik Kazası
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