Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana-Niğde Otoyolu'nda seyreden Arif Dağlı yönetimindeki 07 S 4186 plakalı otomobil, Kırkgeçit Tünelinde aynı yönde seyreden Mustafa Akoğlu idaresindeki 20 BY 918 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Dağlı ile eşi Emine Dağlı itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.