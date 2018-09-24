Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Kiper'in kullandığı 01 P 3167 plakalı otomobil, Bereke mevkisinde Durmuş Ural idaresindeki 01 FS 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Nazmiye Ural olay yerinde hayatını kaybetti, Zafer Kiper, Hüseyin Kiper, Abidin Bircan ve Durmuş Ural yaralandı.
Durmuş Ural, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Durmuş Ural'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.