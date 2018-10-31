Niğde'de trafik kazaları MOBESE kamerasında

NİĞDE (AA) - Niğde’de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, kazaların sürücü ile yayaların dikkatsizliği, aşırı hız ve kurallara uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Bor Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan bir yayanın, otomobilin çarpmasıyla yere savrulması görüntülerde yer alıyor.
Başka bir kazada ise trafiğe kapalı yola giren hafif ticari araç ile motosiklet çarpışıyor.
Bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması, kavşakta otomobillerin çarpışması, otomobilin tıra çarpması, kamyonun hafif ticari araçla çarpışması da görüntülerde yer alıyor.