Niğde'de trafik kazaları MOBESE kamerasında

NİĞDE (AA) - Niğde’de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, kazaların sürücü ile yayaların dikkatsizliği, aşırı hız ve kurallara uyulmamasından kaynaklandığı...