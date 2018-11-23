Niğde'de trafik kazaları azaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, eylül-kasım döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısında bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 15, yayaların karışmış olduğu kazalarda ise yüzde 19,4 azalma olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 100 günlük Trafik Eylem Planı ile trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesinin amaçlandığını, ayrıca Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflendiği hatırlatıldı.

Trafik Kazalarını Önleme Planı talimatıyla eylül-kasım döneminde yapılan etkin denetimler sonucunda, ölümlü yaralamalı kaza sayısında bir önceki döneme göre yüzde 15 azalma yaşandığı kaydedilen açıklamada, aynı dönemde yayaların karışmış olduğu kazalarda ise yüzde 19,4 azalma sağlandığı aktarıldı.