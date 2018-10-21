Niğde'de trafik kazaları: 7 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Niğde Otoyolu tüneller girişinde M.C'nin kullandığı 01 FBE 71 plakalı otomobil, refüje çarptı.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Öte yandan Altunhisar-Aksaray karayolu Keçikalesi yol ayrımında T.D. idaresindeki 07 V 1760 plakalı otomobille T.Ş'nin kullandığı 42 DNI 04 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.