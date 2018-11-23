Niğde'de su kuyularına jeneratör koyuldu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, elektrik kesintisine bağlı su kesintisinin yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için su kuyularına jeneratör koyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinin olmaması için kent genelindeki su kuyularına 75-100 kilowatt gücünde jeneratörler kuruluyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, bu sistem sayesinde meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde jeneratörün devreye girerek depolardaki su seviyesinin korunacağını belirtti.

Belediyeden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı su kesintilerinin olduğunu hatırlatan Özkan, şunları söyledi:

"Bu sorunu yıllarca hep beraber yaşadık. Elektrik enerjisi kesintisi olduğunda su depolarımızda su seviyesi bir anda düşüyordu, şehir şebekemize de su veremiyorduk. Bu durumu gidermek için içme suyu merkezimize aldığımız jeneratörlerimizi önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Bu sayede elektrik kesintisine bağlı su kesintilerimizin önüne önemli ölçüde geçmiş olacağız. Jeneratörlerin yerleştirilmesi için altyapı çalışmalarını başlatarak jeneratörlerin yerlerini hazırlatıyoruz."