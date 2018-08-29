Niğde'de spor güvenliği toplantısı

NİĞDE (AA) - Niğde İl Spor Güvenliği toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonundaki programda, 2018-2019 sezonunda yapılacak müsabakaların ve diğer sportif etkinliklerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynanabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

İlgili kurum yetkililerin yaptığı sunumların ardından güvenlik tedbirleri hakkında görüş ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda, kamu kurumlarına ait spor tesislerinin dernek, vakıf ve vatandaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanımı ile kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Yine il merkezi, ilçe, köy ve kasabalarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafınca sportif faaliyetlerde yetenekli çocuk ve gençlerin taramasının etkin bir şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda Vali Şimşek, spor etkinliklerinin birlik, beraberlik, sevgi ve dostluklara vesile olması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile ilgili kurum, kuruluş müdür ve temsilcileri katıldı.





