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Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
NİĞDE (AA) - Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte...
Genel 13.12.2019, 10:39
NİĞDE (AA) - Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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