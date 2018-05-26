Niğde'de silahlı kavga: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Titreyen Çınar mevkisinde, Yavuz Bulunmaz (37) ve Vedat Kırşehirli (28) ile H.Ö. (29) ve Y.Y. (25) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.Y, ruhsatsız tabancasıyla Bulunmaz ve Kırşehirli'yi yaraladı.

Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobille kaçan zanlılar Y.Y. ve H.Ö, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonla Nevşehir yolunda araçlarının lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.